Kocaeli'de demir yolunda yürüyünce ekipler seferber oldu

Kocaeli'de demir yolunda yürüyünce ekipler seferber oldu

İzmit'te bileti olmadığı gerekçesiyle trene alınmayınca demir yolunda yürümeye başlayan Nihat B., ekipleri seferber etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen yüksek hızlı tren hattında yaşlı bir adamın yürüdüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, demir yolundaki tel çitleri keserek 90 yaşındaki Nihat B.'yi rayların üzerinden çıkardı.

Konya'ya gitmek için tren garına gelen Nihat B.'nin, bileti olmadığı için trene alınmadığı, sonrasında demir yoluna girerek yürümeye başladığı tespit edildi.

Yaşlı adam evine bırakıldı

Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Nihat B., sağlığının yerinde olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi.

DHA'nın haberine göre; bunun üzerine Körfez ilçesinde yaşadığı belirlenen Nihat B., polis aracıyla evine götürüldü.





































