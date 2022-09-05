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    Kocaeli'de demir yolunda yürüyünce ekipler seferber oldu

    İzmit'te bileti olmadığı gerekçesiyle trene alınmayınca demir yolunda yürümeye başlayan Nihat B., ekipleri seferber etti.
    • 05.09.2022 - 21:08
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    Kocaeli'de demir yolunda yürüyünce ekipler seferber oldu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen yüksek hızlı tren hattında yaşlı bir adamın yürüdüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, demir  yolundaki tel çitleri keserek 90 yaşındaki Nihat B.'yi rayların üzerinden çıkardı.

    Konya'ya gitmek için tren garına gelen Nihat B.'nin, bileti olmadığı için trene alınmadığı, sonrasında demir yoluna girerek yürümeye başladığı tespit edildi.

    Yaşlı adam evine bırakıldı

    Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Nihat B., sağlığının yerinde olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi.

    DHA'nın haberine göre; bunun üzerine Körfez ilçesinde yaşadığı belirlenen Nihat B., polis aracıyla evine götürüldü.

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