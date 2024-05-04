Tekirdağ'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 9 kişi tutuklandı Fuhuş ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalarda 8 masaj salonunda para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edilen adreslere düzenlenen baskında gözaltına alınan 33 kişiden 9'u tutuklanırken, 17 masöz kadın hakkında adli işlem yapıldı.

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DHA

Yurt genelinde düzenlenen fuhuş operasyonları bu kez Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Fuhşa yer temin etme ve aracılık etme’ suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Çorlu ilçesindeki 8 masaj salonunda masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

33 kişi gözaltına alındı

Salonlara eş zamanlı düzenlenen baskında, fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle 16 şüpheli ile para karşılığında fuhuş yaptığı gerekçesiyle 17 masöz kadın gözaltına alındı.

Cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

İş yerlerinde yapılan aramalarda, fuhuşta kullanılan 17 cep telefonu, 1 flaş bellek, çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

9 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemede, ‘Fuhşa yer temin etme ve aracılık etme’ suçundan tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 masöz kadın hakkında da işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)