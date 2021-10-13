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- Kocaeli’de, direğe çarpan otomobil parçalara ayrıldı
Kocaeli’de, direğe çarpan otomobil parçalara ayrıldı
- İHA
- 13.10.2021 - 16:41
- Güncelleme : 13.10.2021 - 16:44
Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde seyir halinde olan Furkan Ş. (23), direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
Sürücü Furkan Ş., aracın içinde sıkıştı.
Çarpmanın şiddeti ile otomobilin parçaları etrafa saçıldı.
Otomobilin motoru yerinden söküldü, araç kullanılamaz hale geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmaları ile aracın içinden yaralı olarak çıkarıldı.
Furkan Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli’de, direğe çarpan otomobil parçaları ayrıldı VİDEO