Kocaeli'de eşinin boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklamıştı: Asıl tanık konuştu Kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede olayın muhataplarından biri tanık olarak dinlendi. Öldürülen kadının kendisine karşı ilgisi olduğunu ancak bunu istemediğini söyleyen tanık, “Durumu eşine anlattığım gün olay gerçekleşti” dedi.

İHA

Boşanma aşamasında ihanet iddiası, cinayetle bitti…

Tarihler 2021 Temmuz 2022’yi gösteriyordu.

Kocaeli Değirmendere’de yaşayan Yakup G., kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışmada 2 çocuğunun annesi eşi Birgül G.'nin (28) boğazını kesip, 12 yerinden bıçakladı.

"Borçlarımı ödemeye başlıyorum"

Olaydan sonra kanlı elinde bıçakla video çeken Yakup G., "Borçlarımı ödemeye başlıyorum." dedi.

Yakup G., bu görüntüyü sosyal medya hesabından da paylaştı.

Polis merkezine giden Yakup G., eşini öldürdüğünü itiraf etti ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yargılama sürüyor

Tutuklu sanık Yakup G.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşma salonunda tutuklu sanık Yakup G. ve avukatı hazır bulunurken, tanık O.Ö. ise SEGBİS ile katıldı.

Birgül G.'nin ailesi ve avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Gönül ilişkisi olan tanık konuştu

Birgül G. ile gönül ilişkilerinin olduğunu dile getiren O.Ö., şunları söyledi:

Birgül, bizim apartmanda oturur, sürekli bizim eve gidip gelir, annemle görüşürdü. Bu vesileyle Birgül'ü tanıdım. Birgül ailemden numaramı alarak 'Görüşebilir miyiz?’ diye mesaj attı. Ben de 'Hevesle' diye cevap verdim. Birgül'e neden konuşmak istediğini, kendisinin evli olduğunu söyledim. Birgül ise benden hoşlandığını, boşanma aşamasında olduğunu ve babasının evinde kaldığını söyledi. Bu şekilde konuşmaya devam ettik. Olaydan 9 ay önce Birgül ile konuşmamız başladı.

"Beni aramamasını söyledim"

5 ay sonra Birgül'ün evliliğinin devam ettiğini duyduğunu söyleyen O.Ö, şöyle devam etti:

Bunun üzerine Birgül ile konuşmayı kestim. Yakup da beni telefonla uyararak, eşiyle konuşmamamı söyledi. Ben de kendisine 'Birgül ile konuşmuyoruz. Boşanma aşamasında olduğunu düşündüğüm için aramızda bir iletişim oldu' dedim. Telefon numaramı değiştirmeme rağmen Birgül sürekli başka numaralardan aramaya devam etti. Bir süre sonra Birgül ve Yakup oturduğum binadan taşındı. Bu süre zarfında da Birgül beni tekrardan aradı ve yeni taşındığı binanın önüne çağırdı. Oraya gittiğimde Birgül bana, 'Boşanacağım, bana yardım et' dedi. Ben de yardım etmeyeceğimi, görüşmek istemediğimi ve beni aramamasını söyledim. Birgül beni ısrarla aramaya devam edince çareyi Yakup'u aramakta buldum. 'Benden uzak durun, eşine sahip çık, beni aramasın' dedim. Bu konuşma cinayet tarihinde meydana geldi. Olaydan önce Birgül'ün babasıyla da konuştum. Kızıyla konuşmayı kestiğimi söyledim, yani Birgül'ün babasının olaydan haberi vardı.

Cezasında indirim talebi

Tanık ifadesinin ardından söz hakkı verilen sanık Yakup G., basın mensuplarının salondan çıkarılmasını istedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı basın mensuplarını salondan çıkarttı.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanığın “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak suçu “haksız tahrik” altında işlemesi sebebiyle cezanın 18-24 yıl aralığında olmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatın süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.