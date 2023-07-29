Kocaeli'de hamile kadını darbeden saldırganın iş yerine saldırı görüntüleri ortaya çıktı Hamile bir kadını döverek düşük yapmasına neden olan Mustafa Ö.'nün dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişinin yaralandığı saldırı anının görüntülerine ulaşıldı.

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İHA

Kocaeli'de korkunç bir olay yaşandı.

Gebze ilçesinde yaşanan olayda, hamile Cansel Dursun'u darbederek düşük yapmasına sebep olan esnaf Mustafa Ö.'ye silahlı saldırı gerçekleşti.

Cansel Dursun'un akrabası olduğu öğrenilen 3 şahıs, dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö'ye ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan Mustafa Ö. ve o esnada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O. yaralandı.

Dizinden vuruldu

Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden kurşunlanan Mustafa Ö. ile topuğundan yaralanan Zeki O.'yu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bir kişiyi 2 tabanca ile birlikte yakaladı.

Olay anı ortaya çıktı

Olaya ilişkin görüntüler bugün ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin elinde tabanca, bir kişinin ise elinde döner bıçağı ile Mustafa Ö.'nün dükkanına saldırdığı görülüyor.

Döneci dükkanında bulunan 3 kişi, kurşunlardan kendini yere atarak kurtarmaya çalıştığı görüldü. Dönerci dükkanını kurşun yağmuruna tutan şahıslar, daha sonra motosikletle olay yerinden ayrıldı.

Bu kez dönercinin yakınları, Dursun'un yakınlarının iş yerini bastı

Yaralanan dönercinin yakınları ise olayı gerçekleştiren Cansel Dursun'un yakınlarının iş yerini bastı. Elinde taramalı tüfekle geldiği görülen bir şahıs, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.