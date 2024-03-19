Kocaeli'de hem öldürdü hem başında bekledi

İHA
Kocaeli'de bir husumetli kavgasında daha kan döküldü...
Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta Emre Taşdemir, park ettiği otomobilinden indiği esnada yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı.
Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir, kanlar içinde yere yığılırken Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı.
Başında bekledi
Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Öte yandan, Ü.Y.'nin cinayetin ardından tabanca ile bir süre husumetlisinin başında beklediği ortaya çıktı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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