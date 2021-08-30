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- Kocaeli’de işçi servisi bariyerlere çapıp devrildi
Kocaeli’de işçi servisi bariyerlere çapıp devrildi
İşçi servisinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İsmail Pamuk, bariyerlere çarptı. Yolun ortasına devrilen araçtaki 7 işçi, kazayı yaralı olarak atlattı.
- DHA
- 30.08.2021 - 15:49
- Güncelleme : 30.08.2021 - 16:02
Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde, gece saat 01.00 sıralarında D-100 karayolu üzerinde seyir halinde olan İsmail Pamuk, idaresindeki işçi servisinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpmasının ardından devrildi.
Serviste bulunan 7 işçi, kazayı yaralı olarak atlattı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan kaza anları, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, işçi servisinin çarpmanın etkisi ile yol ortasına devrildiği anlar yer aldı.
Kocaeli’de işçi servisi bariyerlere çapıp devrildi VİDEO
TABURCU OLDULAR
Yaralı 7 işçisi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İşçiler, yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.