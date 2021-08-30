Euro
9.8909
0.36%
Dolar
8.3878
0.53%
Altın
488.99
0.28%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
404.008
-0.13%
EXEN Coin
25.84
-0.53%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Kocaeli’de işçi servisi bariyerlere çapıp devrildi

    İşçi servisinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İsmail Pamuk, bariyerlere çarptı. Yolun ortasına devrilen araçtaki 7 işçi, kazayı yaralı olarak atlattı.
    • DHA
    • 30.08.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 16:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de işçi servisi bariyerlere çapıp devrildi

    Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde, gece saat 01.00 sıralarında D-100 karayolu üzerinde seyir halinde olan İsmail Pamuk, idaresindeki işçi servisinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpmasının ardından devrildi.

    Serviste bulunan 7 işçi, kazayı yaralı olarak atlattı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan kaza anları, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, işçi servisinin çarpmanın etkisi ile yol ortasına devrildiği anlar yer aldı.

    Kocaeli’de işçi servisi bariyerlere çapıp devrildi VİDEO

    TABURCU OLDULAR

    Yaralı 7 işçisi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    İşçiler, yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

    Kocaeli’de işçi servisi bariyerlere çapıp devrildi #1

    Kocaeli’de işçi servisi bariyerlere çapıp devrildi #2

    Kocaeli’de işçi servisi bariyerlere çapıp devrildi #3

    Kocaeli’de işçi servisi bariyerlere çapıp devrildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir