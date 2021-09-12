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    Kocaeli'de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı

    Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Zeynep Sezal Şerefoğlu’nun eşiyle birlikte balayından döndüğü belirlendi. Çiftin geriye nikah fotoğrafları kaldı.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 22:11
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 22:16
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    Kocaeli'de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı

    Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde, Ankara istikametine giden Ahmet Esat Şerefoğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

    OLAY YERİNDE İKİNCİ KAZA

    Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan Ahmet Esat Şerefoğlu ile eşi Zeynep Sezal Şerefoğlu’nu araçtan çıkarmaya çalışırken, arkadan gelen M.A. yönetimindeki otomobil yolda önlem alan Bekir Tekirağaç’a çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

    Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç ve bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan Zeynep Sezal Şerefoğlu, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Ahmet Esat Şerefoğlu ve ikinci kazaya sebep olan aracı sürücüsü M.A.’nın ise tedavileri devam ediyor.

    Kocaeli de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı #1

    BALAYINDAN DÖNÜYORLARDI

    Ahmet Esat Şerefoğlu ve Zeynep Sezal Şerefoğlu’nun 29 Ağustos’ta evlendikleri ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftin balayından döndükleri öğrenildi.

    Kocaeli de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı #2

    GERİYE NİKAH FOTOĞRAFLARI KALDI

    Zeynep Sezal Şerefoğlu’nun cenazesi bugün Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verilirken, genç kadından geriye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katıldığı nikah fotoğrafları kaldı.

    Kocaeli de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı #3

    Kocaeli de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı #4

    Kocaeli de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı #5

    Kocaeli de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı #6

    Kocaeli de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı #7

    Kocaeli de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı #8

    Kocaeli de kazada hayatını kaybeden kadının balayından döndüğü ortaya çıktı #9

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