Kocaeli'de kız meselesinden çıkan kavgada kurşunun hedefi oldu: Hayatını kaybetti İki grup arasında kız meselesinden çıkan kavgada havaya ateş edilen kurşunun isabet ettiği genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kocaeli'de kız meselesinden çıkan kavgada canından oldu...

Geçtiğimiz günlerde Gebze ilçesinde iki grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi.

Grup arasında kız meselesinden çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Kurşunların hedefi oldu

Karşı tarafın kalabalık olması sebebiyle M.E. ve E.K.D. kaçmaya çalışırken M.E., grubu korkutmak amacıyla havaya iki el ateş etti.

Ancak grubun üzerlerine geldiğini gören M.E., iddiaya göre bir kez daha ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunlar, 16 yaşındaki Kademcan Çiçek'e isabet etti.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kademcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından M.E. ve E.K.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

1 kişiye yurt dışı yasağı verildi

Şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken E.K.D., yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Tutuklandı

Kavga sırasında ateş ettiği değerlendirilen M.E. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)