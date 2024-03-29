Kocaeli'de kız meselesinden çıkan kavgada kurşunun hedefi oldu: Hayatını kaybetti

Kocaeli'de kız meselesinden çıkan kavgada canından oldu...
Geçtiğimiz günlerde Gebze ilçesinde iki grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi.
Grup arasında kız meselesinden çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Kurşunların hedefi oldu
Karşı tarafın kalabalık olması sebebiyle M.E. ve E.K.D. kaçmaya çalışırken M.E., grubu korkutmak amacıyla havaya iki el ateş etti.
Ancak grubun üzerlerine geldiğini gören M.E., iddiaya göre bir kez daha ateş etti.
Silahtan çıkan kurşunlar, 16 yaşındaki Kademcan Çiçek'e isabet etti.
Hayatını kaybetti
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kademcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından M.E. ve E.K.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
1 kişiye yurt dışı yasağı verildi
Şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken E.K.D., yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Tutuklandı
Kavga sırasında ateş ettiği değerlendirilen M.E. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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