Kocaeli'de kolonları çatlayan bir bina daha tahliye edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binada kolonlarda çatlaklar fark edildi. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Tahliye edilen binada ikamet eden Mürsel Çiftçi, yapının 40 yılı aşkın bir süredir kullanıldığını belirterek, “Çatlama izlerini yeğenimiz fark etti. Sıvalarda da çatlaklar oluşmuş ve iyice açılmış. Biz de evi boşaltacağız” dedi. Ayrıca, boşaltılan binanın yanındaki binada da çatlaklar oluştuğu öğrenildi.

GEBZE'DEKİ FACİAYI HATIRLATTI

Olay, Kocaeli’de geçen ay yaşanan Gebze’deki faciayı akıllara getirdi. 29 Ekim’de Mevlana Mahallesi’nde 7 katlı bir bina çökmüş, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı. Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmış, uzman ekiplerin çalışmaları sürmüştü.