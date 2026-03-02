Eski hakemler, Antalyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda 1-0 öne geçen, ikinci yarıda farkı 2'ye kadar çıkaran Antalyaspor bu farkı koruyamadı ve maç 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte zirvede Fenerbahçe-Galatasaray farkı 4'e yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Mert Müldür'ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon, Yiğit Efe'ye faul çalınan pozisyon ve İsmail Yüksek'in yerde kaldığı pozisyon gibi birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?

Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetti. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci yaptı.

Mücadelenin dördüncü hakemi Gürcan Hasova olurken VAR hakemi görevini Atilla Karaoğlan üstlendi.

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İSMAİL YÜKSEK'E YAPILAN MÜDAHALEDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Hakemin maç içerisinde kararları tutarsızdı. Bence net bir faul. Ama hakem atladı.

Bülent Yıldırım: Aynı fikirdeyim. İlk 20-30 dakika o kadar hayretler içinde izledim ki, faul verdiği zaman neden verdiğini devam dediğinde neden devam ettirdiğini anlayamıyorum. Bu pozisyon net bir faul.

Bahattin Duran: Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Alper Akarsu'nun maçta verdiği ve vermediği fauller maça damga vurdu.

BALLET'İN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA FAUL KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Burada hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yokken faul çaldı. Antalyasporlu oyuncu yere düşerken rakibinin bileğine bütün ağırlıyla düştüğü için sakatlanmasına sebep oldu. Yine yanlış bir karardı.

Bahattin Duran: Burada hakem Antalyaspor yerine faul verdi. Burada kesinlikle bir faul görmüyorum.

Deniz Çoban: Antalyasporlu oyuncu topa basıp düşüyor. Fenerbahçeli oyuncu için kötü bir durum. Burada herhangi bir faul yok.

GUENDOUZI'YE YAPILAN MÜDAHALEDE FAUL KARARI YETERLİ Mİ?

Bülent Yıldırım: Yükseldiği ayağı inerken aynı şekilde rakibine geliyor. Kendisi içinde çok riskli bir hareketti. Benim açımdan da sadece faul.

Deniz Çoban: Antalyasporlu oyuncu bu sıçramayı niye yapıyor? Guendouzi önünde. Ben ona takıldım. Hakem yorumunu eleştirecek değilim ama. Antalyasporlu oyuncun hamlesine anlam veremedim. Bence faul ve sarı kart.

Bahattin Duran: Hafta içi yaşanan maçta da buna benzer pozisyon yaşadık. Oyuncuyu görüyor ve kendi hareketlerini kontrol de edebilir. Bu hareket kontrolsüz. Ben bu harekete kart diyorum.

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Antalyasporlu oyuncunun bir müdahalesi var. Temas ettiği anda kuvvet uygulamadan çekiyor. Mert kendisini kolaylıkla bırakıyor. Bence penaltı yok. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Ben de devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Oyuncu yükseliyor. Vurmuyor. Mert'te bunu hissedince onu kullanmaya çalışıyor. Burada bir ihlal yok.

Bahattin Duran: Bence de devam kararı doğru.

MERT MÜLDÜR'E YAPILAN MÜDAHALEDE PENALTI GEREKİR Mİ?

Deniz Çoban: Tartışmasız bir penaltı. Gözden kaçmış. Anlatacak bir şey yok. Kırmızılı oyuncu lacivertli oyuncunun orada olduğunu biliyor. Topa ulaşma şansı da yok. Rakibin ayağına basıyor. Hem diziyle alttan sıkıştırdı üstten de diziyle hamle yaptı. Tartışmasız bir penaltı.

Bülent Yıldırım: Tartışılacak hiçbir tarafı olmayan bariz bir ihlal. Oyuncunun sağ ayağı penaltıyı yapan ayak. Mert ayağını hala kurtarmaya çalışıyor. Öyle bir sert basma ki Mert diğer ayağıyla bile basamıyor. Oyuncunun topla oynama şansını etkileyen bir müdahale açık bariz net bir penaltı kaçtı.

Bahattin Duran: Bu basma net penaltı. Kontrolsüz bir hareket. Bir de sarı kart görmesi gerekliydi.