ABD savaş uçağı Kuveyt'te düşürüldü: Pilot paraşütle sağ kurtuldu

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken İran da misilleme saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Karşılıklı saldırılar sürerken ABD, ilk savaş uçağı kaybını verdi.

ABD'NİN F-5 UÇAĞI KUVEYT'TE DÜŞTÜ

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağı, Kuveyt'in kuzeyinde Irak sınırına yakın bir bölgede düşürüldü.

Havada alev aldığı görülen uçaktan pilot, fırlatma koltuğunu kullandı.

DÜŞEN UÇAKTAN SAĞ KURTULDU

Paraşütle atlayan pilot, düşen uçaktan sağ olarak kurtuldu ve yerel yetkililer tarafından güvenli bir yere götürüldü.

O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, pilotun son anda fırlatma koltuğunu aktive ederek paraşütle indiği anlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

PİLOTUN İYİ DURUMDA OLDUĞU AKTARILDI

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, ancak yaralı olabileceği aktarıldı.

İran'ın olayı üstlendiği iddiaları gündemde; bazı kaynaklar uçağın İran füzesiyle vurulduğunu savunuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik koordineli hava saldırıları başlattı.

Saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil üst düzey isimler hayatını kaybetti ve İran misilleme olarak ABD üslerini hedef aldı.

İran, Körfez bölgesindeki ABD üsleri, özellikle Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Umman'daki üslere saldırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları 'gerekli savunma' olarak nitelendirirken, İran tarafı ABD'yi 'hayalperest fantezilerle' suçlamıştı.