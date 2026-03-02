Suudi Aramco Tesisleri İHA saldırısının hedefi oldu

İsrail'in ABD desteği ile İran'a başlattığı saldırılarda misillemelerde Suudi Arabistan da payını alıyor..

Suudi Aramco petrol tesisleri, İHA'lar tarafından vuruldu.

Saldırı; İran, İsrail ve ABD arasındaki Orta Doğu çatışmalarında ciddi bir tırmanış olarak değerlendiriliyor.

SALDIRININ ARKASINDA İRAN DESTEKLİ GRUPLAR VAR

Raporlara göre saldırı, büyük ölçüde İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildi. Bu gruplar arasında Yemen’deki Husiler veya İran Devrim Muhafızları bağlantılı İHA’lar olabileceği belirtiliyor. Analistler, saldırının şu gelişmelere misilleme niteliği taşıdığını vurguluyor:

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi,

İran’ın askeri ve nükleer tesislerini hedef alan “Operation Epic Fury” operasyonunun sürmesi,

İran’ın bölgedeki müttefikleri ve vekil güçlerine yönelik saldırılar.

TARİH TEKERRÜR EDİYOR

Olay, 2019’da Abkayk ve Hurays tesislerine düzenlenen saldırıları akıllara getiriyor. O saldırılar, Suudi petrol üretimini geçici olarak yarıya düşürmüş ve küresel petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açmıştı.

Piyasalarda temkinli bir yaklaşım gözleniyor; Brent petrol, arz kesintisi endişeleriyle erken işlemlerde yaklaşık yüzde 3–5 yükseldi.

KÜRESEL ENERJİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK RİSK ALTINDA

Uzmanlar, saldırıların sadece Suudi Arabistan’a değil, küresel enerji güvenliğine ve Hürmüz Boğazı’ndan yapılan deniz taşımacılığına da risk oluşturduğunu belirtiyor. Bölgesel istikrarın da tehlikeye girdiği vurgulanırken, ABD-İsrail-İran çatışmasının, Körfez müttefiklerine sıçrama ihtimali güçlenmiş durumda.