Nijerya, İran ile maça çıkacak: Wilfred Ndidi ve Victor Osimhen kadroda...

Nijerya Milli Takımı, daha önceden planlanan takvime göre 27 Mart'ta deplasmanda İran ile hazırlık maçı yapacaktı.

Teknik heyet, kadroya Avrupa'da forma giyen önemli isimleri dahil ederken Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi de listede yer almıştı.

Ancak İran'a yönelik saldırılar dengeleri değiştirebilir...

OSIMHEN VE NDIDI DE LİSTEYDİ

Daha önce İran'da oynanacağı duyurulan karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini koruyor.

İlerleyen günlerde netleşecek durumla ilgili ise özellikle Beşiktaşlı ve Galatasaraylı futbolseverler, endişelerini dile getirmeye başladı.

NE OLDU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.