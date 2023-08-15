Kocaeli'de oto galeriyi kurşunlayıp kaçtılar Kocaeli'de bir oto galeri, otomobille gelen kişi veya kişiler tarafından kurşunladı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan bir oto galeri, saat 22.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunların hedefi olan dükkanın camı kırılırken olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kaçtı. Galerinin içinde kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçti. 5 mermi çekirdeği bulundu Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 5 mermi çekirdeği bulunurken kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.