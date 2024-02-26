Kocaeli'de otobüste taciz: 14 yaşındaki kızın babası tacizciyi polise teslim etti İzmit'te belediye otobüsünde 14 yaşındaki kızı taciz eden sapık, kızın babası tarafından darbedilerek otobüsten indirildi. yakalanan sapık, polise teslim edildi.

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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahallesi 45 yaşındaki M.B., 14 yaşındaki kızı H.B. ile 710 hat numaralı belediye otobüsüne bindi.

M.B., kızını taciz ettiği iddiasıyla H.G. isimli şahıs ile tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışma otobüsün dışına taşarken, kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşlar ikiliyi ayırırken, H.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.B. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş"

Kızının hep aynı otobüs ile okula gittiğini söyleyen M.B., "Kızım kendisinden yaşça büyük bir kişi tarafından tacize uğradı. Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş ve telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızım da bunları bana söyledi, bu sabahta beraber otobüse bindik.

Kızım ilerlerken aynı vatandaşın boş bir koltuğu kızıma işaret ederek oturmasını söyledi. Ben de otobüste 'Sen kimsin?' dedim, tartışmaya başladık. Aşağıya indik tartışma devam etti, sonra emniyet güçleri geldi adlı ve götürdüler." dedi.

"Uyandığında aynı adamla göz göze geldiğini söyledi"

Kızının H.G.'den rahatsız olduğunu söyleyen M.B., "Kızım otobüse bindiği zaman bu şahıs sürekli olarak oturduğu yerden kalkıp, kızıma yer veriyor. Kızımın da yaşı küçük, bazı şeyleri düşünemiyor ve oturuyor. Yol uzun olduğu için bazen uyuyor, uyandığında aynı adamla göz göze geldiğini söyledi. Kendisine gülümsediğini söyledi." diye konuştu.

"Kızıma telefon numarasını vermeye çalışmış"

H.G.'nin kızı H.B. ile sürekli olarak aynı otobüste seyahat ettiğini söyleyen M.B., "Kızımın elindeki telefonun bir köşesinin kırık olduğunu görmüş. 'İstersen gel gidelim telefonunu yaptıralım' şeklinde teklifte bulunmuş. Kızıma telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızım istememiş 'Neden telefon numaranı alayım, seni tanımıyorum ki' demiş. 'Ararsın beni görüşürüz' gibisinden teklifte bulunmuş. Ben de sinirlerime hakim olamadım, bu şahısla otobüste tartıştık." şeklinde konuştu.

"Kızımla birlikte aynı okula giden başka bir öğrenciyi de rahatsız etmiş"

H.G.'nin gerekli cezayı almasını istediğini söyleyen M.B., "Aynı şahıs, geçen yıl kızımla birlikte aynı okula giden başka bir öğrenciyi de rahatsız etmiş. Bunu kızım bana söyledi. Fakat rahatsız olan kız öğrenci bunu ailesi ile paylaşmamış. Kızım sürekli olarak başına gelen olayları benimle paylaşır. Polise verdiğim ifademde bunları da belirttim." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)