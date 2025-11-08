Kocaeli’de otomobil yayalara çarpıp refüje çıktı

- Kocaeli Çayırova'da bir otomobil yayalara çarpıp refüje çıktı.
- Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde feci kaza...
Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Sanayi Köprüsü dönüşü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, dönüş esnasında yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.
REFÜJE ÇIKARAK DURABİLDİ
Çarpmanın etkisiyle 2 yaya yola savruldu.
Kontrolden çıkan araç ise refüje çıkarak durabildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.