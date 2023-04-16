Kocaeli'de otomobiline binen yaşlı adama yorgun mermi isabet etti

İHA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi D-130 karayolu üzerinde bulunan çay ocağından çıkan M.E. (68), 41 N 0279 plakalı otomobiline bindiği esnada, nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla sol bacağından yaralandı.
Çay ocağındakilerden yardım istedi
Acı içinde yere yığılan M.E., çay ocağındaki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan M.E., ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü.
Merminin nereden geliği araştırılıyor
Yorgun merminin ihtimali üzerine durulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.