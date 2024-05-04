İstanbul'da Edanur'un ölümüne neden olan soruşturmada 4 gözaltı 5 yaşındaki Edanur Gezer'in çukura düşerek ölümünde İBB'de çalışan 2 kepçe operatörü, 1 işçi 1 mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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ensonhaber.com

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşerek hayatını kaybetti.

Edanur'un ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ise ilk gözaltı kararları çıktı.

5 yaşındaki Edanur Gezer'in çukura düşerek ölümünde İBB'de çalışan 2 kepçe operatörü, 1 işçi 1 mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

3 kişi yakalandı

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş mühendisi Furkan K. , kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandığı belirtilirken diğer şüpheli ise aranıyor.

"Güvenlik hiçbir şe yapmamış"

Olayın nasıl yaşandığını anlatan anne Nurcan Gezer, "Denize gitmişler piknik alanına, kız kardeşimde kalıyordu. Piknik alanında su varmış çayırlı o da orada oynuyormuş içine düşmüş. Güvenliğe çocuk yok burada demişler, güvenlik direkt kuyuya gitmiş, 'Gelin çocuğunuz burada' demiş.

Güvenlik o kuyuyu biliyormuş, oğlan kuyuya atlıyormuş güvenlik 'Atlama derin burası' demiş atlatmamış çocuğu. Çocuk zorla atlamış içeriye kendisi çıkarmış, güvenlik hiçbir şey yapmamış" diye konuşmuştu.