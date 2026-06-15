Yeşil Burun Adaları nerede, hangi ülkede? Yeşil Burun Adaları harita konumu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın rakibi olarak sahaya çıkan Yeşil Burun Adaları, futbolseverlerin merak ettiği ülkeler arasına girdi.

Atlas Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi, son yıllarda hem turistik güzellikleri hem de yükselen futbol performansıyla dikkat çekiyor.

Peki, Yeşil Burun Adaları nerede, hangi kıtada? İşte, ada ülkesine dair merak edilenler...

Yeşil Burun Adaları nerede

Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), Afrika kıtasının batısında, Atlas Okyanusu'nda bulunan bağımsız bir ada ülkesidir.

Senegal kıyılarının yaklaşık 570 kilometre açığında yer alan ülke, volkanik kökenli 10 büyük ada ve çeşitli küçük adacıklardan oluşmaktadır.

Başkenti Praia olan Yeşil Burun Adaları'nın nüfusu yaklaşık 600 bin kişidir. Portekiz'in eski sömürgelerinden biri olan ülke, 1975 yılında bağımsızlığını kazanmıştır

Haritada bakıldığında Yeşil Burun Adaları, Batı Afrika kıyılarının açıklarında, Atlas Okyanusu'nun doğu kesiminde yer almaktadır.