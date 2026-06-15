Daha silinmemişti! Ece İrtem'in son paylaşımı ortaya çıktı
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in son paylaşımı dikkatleri çekti.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Işıl" karakteriyle hafızalara kazınan Ece İrtem, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Henüz 35 yaşında olan İrtem, evinde ölü bulundu.
Ünlü oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğarken, sosyal medya hesabındaki bir detay dikkatleri çekti.
İşte son paylaşımı
Ece İrtem'in bir gün önce doğum gününü kutladığı paylaşımları, Instagram hesabından daha silinmemişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi