Fabrikanın asit tanklarının olduğu yerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Balcı köyünde raf sistemleri üreten bir fabrikada, asit tanklarının bulunduğu bölümde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçiler fabrikayı boşaltarak itfaiyeye haber verdi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar çoğu bölgeden görülürken, yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Yangında fabrika hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de raf fabrikasında yangın çıktı VİDEO