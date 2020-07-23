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    Kocaeli'de, sahte parayla kurbanlık almak istediler

    Jandarma ekipleri, 256 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 12 bin 800 TL yakaladı.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 13:54
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    Kocaeli'de, sahte parayla kurbanlık almak istediler

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık satışları da devam ediyor.

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahte parayla kurban almak isteyen 2 kişi yakalandı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde sahte parayla kurban alımı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

    256 ADET SAHTE 50 TL

    Jandarma ekipleri, takip ettikleri M.K.ve B.K.’nin, yanlarında bulunan poşetin içerisinde aynı seri numaralı 256 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 12 bin 800 TL ele geçirdi.

    Sahte paralara el koyulurken, M.K. ve B.K gözaltına alındı.

    Kocaeli'de, sahte parayla kurbanlık almak istediler #1

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