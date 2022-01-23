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Kocaeli'de şakalaştığı arkadaşını silahla öldürdü

Kocaeli'de şakalaştığı arkadaşını silahla öldürdü

Arkadaşı tarafından vurulan şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alındı. E.K. isimli şahıs ise ifadesinde, şakalaşmak isterken yanlışlıkla ateş ettiğini söyledi.