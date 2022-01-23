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    Kocaeli'de şakalaştığı arkadaşını silahla öldürdü

    Arkadaşı tarafından vurulan şahıs hayatını kaybederken, polis ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alındı. E.K. isimli şahıs ise ifadesinde, şakalaşmak isterken yanlışlıkla ateş ettiğini söyledi.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 14:26
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    Kocaeli'de şakalaştığı arkadaşını silahla öldürdü

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, D.H.A. ve E.K., Tufan Korkmaz'ı evlerine davet etti.

    E.K.’nin tabancasını ateşlemesi sonucu Tufan Korkmaz sırtından vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

    SİLAHLA SIRTINDAN VURULDU, HAYATINI KAYBETTİ

    Hastaneye kaldırılan Tufan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kocaeli'de şakalaştığı arkadaşını silahla öldürdü ViDEO

    ŞAKALAŞMAK İSTEDİĞİNİ, SİLAHLA YANLIŞTIKLA ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Polis ekipleri, E.K. ve D.H.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, Tufan Korkmaz ile arkadaş olduklarını, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle konuşmak için yanlarına çağırdıklarını, ayrıca aralarında tartışma yaşanmadığını söyledi.

    2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    E.K. şakalaşmak amacıyla çıkardığı silahın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.Emniyette işlemleri tamamlanan E.K. ve D.H.A. adliyeye sevk edildi.

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