Kontrolden çıkan tırın beton bariyerleri parçalayarak orta refüje devrilmesi sonucunda parçalara ayrılan tırda sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri, sürücüyü 1 saatte kurtarabildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden Dursun D. (55) idaresindeki sanayi makineleri yüklü 34 ET 4124 plakalı tır, Kuruçeşme mevkisinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Saat 03.50 sıralarında savrulmaya başlayan tır, orta refüjdeki beton bariyerleri parçalayarak refüje devrildi.

Kazanın şiddetiyle devrilen tırın motoru yerinden fırlayarak yola savrulurken, parçalara ayrılan çekici bölümünde sıkışan sürücü ise yaralandı.

1 SAATTE SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILABİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından çekici kısmı kesilerek yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kocaeli’de sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı ViDEO

AĞIR YARALANDI

Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşarak ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada yola devrilen tır dorsesi sebebiyle ise D-100 kara yolunda trafik, yaklaşık 2 saat boyunca iki yönlü olarak tek şeritten sağlandı.

DORSE VE ÇEKİCİ KALDIRILDI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Olay yerine çağrılan çekiciler ile devrilen dorse ve parçalanan tır çekicisinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.