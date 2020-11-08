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    Kocaeli'de silah sesini duyup balkona çıkan genç vuruldu

    Kocaeli'de silah seslerini duyup balkona çıkınca saçmaların isabet etmesiyle başından vurulan Taner Çakmak 17 gün sonra hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 08:18
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    Kocaeli'de silah sesini duyup balkona çıkan genç vuruldu

    20 Ekim günü Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta, 2 grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi.

    SİLAH SESİNE ÇIKTI, BAŞINDAN VURULDU

    Sokaktan gelen silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak(33), saçmaların başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

    17 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

    İzmit’te özel bir hastanede tedavi altına alınan Taner Çakmak, bugün yaşamını yitirdi.

    Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında F.T. ve arkadaşı F.K. gözaltına alındı. F.T. ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin babası ile arasında husumet bulunduğunu ve sokak üzerinde karşılaşınca birbirlerine ateş ettiklerini söyledi. F.T. ve F.K çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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    Kocaeli de silah sesini duyup balkona çıkan genç vuruldu #2

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