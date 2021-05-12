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    Kocaeli'de tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

    Kocaeli'de kocası tarafından mutfak bıçağıyla 15 yerinden bıçaklanan kadın, göğsünü ısırarak kocasının elinden kurtulduktan sonra kanlar içinde sığındığı komşusu tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 14:38
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    Kocaeli'de tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Burhan Emrah Şeker yeni taşındıkları evde eşi 28 yaşındaki Rabia Buse Şeker ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa koşan koca eline aldığı bıçakla 7 yıllık eşine saldırdı.

    ISIRARAK KAÇMAYI BAŞARDI

    15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Şeker eşini göğsünden ısırarak bıçak darbelerinden kurtulduktan sonra acı içinde komşusuna sığındı.

    Genç kadını kanlar içinde gören komşuları durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirerek yarala kadını kendi araçlarıyla Körfez Devlet Hastanesine götürdü.

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    KOCA DA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan koca ise hastane kontrolü sonrasında ise polis merkezine götürüldü.

    Burhan Şeker'in hastanedeki kontrolünde göğüs kafesinde ısırık izleri, ve vücudunda boğuşmadan kaynaklı çizikler olduğu belirlendi.

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    KADININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

    Hastanede ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Rabina Buse Şeker ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

    Tedavi altına alınan 2 çocuk annesi yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlatıldı.

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