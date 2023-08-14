DHA
Altına lüks aracı çeken magandalardan biri, bu kez Kocaeli’de ortaya çıktı…
Gebze’nin Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir kavşakta yolu kesen maganda, aracıyla dakikalarca drift attı.
Diğer araçlar geçemedi
Cadde, şehrin en işlek noktalarından biri olunca, trafik de birbirine girdi.
Dakikalarca yolu tıkayan maganda, araç geçişine engel oldu.
Biri de cam tavandan çıktı
Otomobilin drift attığı sırada bir kişinin de aracın tavan camından çıkarak kendi hayatını tehlikeye attığı görüldü.
Tüm bu yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.