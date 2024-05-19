Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılarına operasyon Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Yarım tona yakın kaçak tütün ele geçirildi

Gebze ve Darıca ilçelerinde 2 iş yeri, 1 ev ve 1 depoda yapılan aramalarda, 776 bin 500 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 116 bin 400 boş makaron, 480 kilogram kıyılmış tütün, 66 kilogram nargile tütünü, 435 paket gümrük kaçağı sigara, 13 elektronik sigara, 3 bin 200 bandrol, 98 bin yaprak sigara sarma kağıdı ile 8 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

4 kişi yakalandı

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı.