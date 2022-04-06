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    Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapan kardeşler tutuklandı

    Uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Demet S. ve Buket C., 25 yıl hapis ve 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 15:10
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    Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapan kardeşler tutuklandı

    Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen kız kardeşlerden Demet S. ve Buket C.'nin evine, polis ekipleri tarafından baskın yapıldı.

    Operasyon sırasında şüphelilerin klozete uyuşturucu madde attıkları tespit edildi.

    Tutuklandılar

    Polis ekipleri, kardeşleri gözaltına alarak ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    25 yıl 6 ay hapis cezası

    "Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan haklarında dava açılan Demet S. ve Buket C.'nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi.

    Salonda sanık avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

    Mahkeme heyeti, sanıkların uyuşturucu ticareti yaptıklarının sabit olduğundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

    Kocaeli de uyuşturucu ticareti yapan kardeşler tutuklandı #1


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