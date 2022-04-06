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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapan kardeşler tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapan kardeşler tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Demet S. ve Buket C., 25 yıl hapis ve 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.