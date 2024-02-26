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Kocaeli'de yangın: Baba-oğulun yan yana olan evleri yandı

Kocaeli'de yangın: Baba-oğulun yan yana olan evleri yandı Derince ilçesinde baba ve oğlunun yan yana olan tek katlı evleri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.