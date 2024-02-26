Kocaeli'de yangın: Baba-oğulun yan yana olan evleri yandı

DHA
Kocaeli'nin Derince İlçesi'nin Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’ta Sebahattin Çakır'ın yaşadığı tek katlı evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, oğlu Zafer Çakır’ın bitişikteki evine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 ev de kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış