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    Kocaeli’de, yaşlı adamın üzerine odunluğun çatısı çöktü

    Odunluğun çatısının çökmesi ile enkaz altında kalan 78 yaşındaki İsmail Balcı, kazayı ucuz atlattı. Balcı, yara almadan enkazın altından kurtuldu.
    • 01.12.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 14:12
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    Kocaeli’de, yaşlı adamın üzerine odunluğun çatısı çöktü

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi Meltem Sokak’ta, öğle saatlerinde bahçesindeki odunluğa giren 78 yaşındaki İsmail Balcı’nın üzerine, çatı çöktü.

    Balcı, tahta ve kiremitlerin altında kaldı.

    Enkaz altından çıkarıldı

    İsmail Balcı, yakınları ve vatandaşlar tarafından enkazın altından çıkarıldı.

    İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulansa alınan İsmail Balcı, kontrolden geçirildi.

    Kocaeli’de, yaşlı adamın üzerine odunluğun çatısı çöktü VİDEO

    Ambulanstan indi evine gitti

    DHA’nın haberine göre; herhangi bir yarası olmayan İsmail Balcı, durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi. Ambulanstan inen Balcı ,evine gitti. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

    Kocaeli’de, yaşlı adamın üzerine odunluğun çatısı çöktü #1

    Kocaeli’de, yaşlı adamın üzerine odunluğun çatısı çöktü #2

    Kocaeli’de, yaşlı adamın üzerine odunluğun çatısı çöktü #3


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