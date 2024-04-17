Kocaeli'de yerde hareketsiz yatan kişi ölü bulundu İzmit ilçesinde vatandaşların yerde hareketsiz yattığını ihbar ettiği kişinin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde öldüğü tespit edildi.

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi’nde, bu sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlar, Şehit Musa Sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği öğrenildi

Olay yerine gelen ekipler tarafından, 25 yaşındaki Çelik Ocakoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yerine gelen cenaze nakil aracıyla 25 yaşındaki gencin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)