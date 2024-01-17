Kocaeli'de korkunç bir kaza meydana geldi...
Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak'ta Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı.
Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verirken, 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Sinir krizi geçirdi
Hamile olan ve çocuklarını parka götürdüğü öğrenilen kadın, bebeğinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla 3 yaşındaki çocuk ve anne hastaneye kaldırıldı.
Kazayı öğrenen baba Mehmet Şahin ve akrabaları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Baba, ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak, "Elis hadi kalk kızım" diye gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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