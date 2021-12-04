Kocaeli'nde çıkan yangında 1 kişi can verdi

İzmit ilçesinde engelli kızıyla birlikte yaşayan adamın tek katlı evinde yangın çıktı. Kızı dışarıya çıkıp kurtulurken, baba alevler arasında can verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli kızı ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki Hüsnü Kocaoğlu'nun tek katlı evinde yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevler giderek yükseldi.

BABA İÇERDE KALDI

Engelli kadın alevlerin arasında kendini dışarıya atarken, Hüsnü Kocaoğlu içerde kaldı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucu yangon kontrol altına alındı.

ALEVLER ARASINDA CAN VERDİ

Ekipleri tarafından yapılan aramada ise, Kocaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Kocaoğlu’nun cesedi hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.





























