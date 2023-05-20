Kocaeli'nde kız meselesinde lise öğrencisi öldürüldü İzmit'te kız meselesi yüzünden 3 kişinin saldırısına uğrayan lise öğrencisi Kıvanç Uman, son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki parkta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı.

Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. 3 kişinin darbeleriyle yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. Olaya karışan 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun ağır olan Uman, İstanbul’a sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Kıvanç, hayatını kaybetti.

Toprağa verildi

Ailesi tarafından teslim alınan Uman'ın bugün İzmit Kozluk Camii'nde cenaze namazı kılındı. Tabutu çiçeklerle donatılan Kıvanç, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.