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    Kocaeli'ndeki elektrik ve plastik deposunda yangın

    Sanayi Mahallesi'nde nedeni bilinmeyen şekilde yangın başlayan deponun camları kırılarak müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, depoda maddi hasar oluştu.
    • 25.09.2022 - 17:10
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    Kocaeli'ndeki elektrik ve plastik deposunda yangın

    Kocaeli'nin Sanayi Mahallesi'ndeki elektrik ve plastik malzemelerinin bulunduğu depo bir anda alev aldı.

    Nedeni bilinmeye şekilde çıkan yangında, dumanlar hızla yükseldi.

    Depodan yükselen dumanları görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Pencere camlarını kırarak müdahale ettiler

    Depoda bulunan malzemelerin yoğunluğu nedeniyle yangının kaynağına ulaşamayan itfaiye ekipleri, pencere camlarını kırarak müdahale etti.

    Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Maddi hasar oluştu

    Yangın nedeniyle depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli ndeki elektrik ve plastik deposunda yangın #1

    Kocaeli ndeki elektrik ve plastik deposunda yangın #2

    Kocaeli ndeki elektrik ve plastik deposunda yangın #3

    Kocaeli ndeki elektrik ve plastik deposunda yangın #4

    Kocaeli ndeki elektrik ve plastik deposunda yangın #5

    Kocaeli ndeki elektrik ve plastik deposunda yangın #6

    Kocaeli ndeki elektrik ve plastik deposunda yangın #7


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