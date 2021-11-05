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- Konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı
Konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı
Makine arızası veren konteyner gemisine müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edilirken, geminin Ahırkapı'ya demirletileceği öğrenildi.
- DHA
- 05.11.2021 - 09:28
Tekirdağ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi.
KIYI EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ
Liberya bayraklı gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edildi.
DEMİRLETİLECEK
Geminin Ahırkapı'ya demirletileceği öğrenildi.