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    Konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı

    Makine arızası veren konteyner gemisine müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edilirken, geminin Ahırkapı'ya demirletileceği öğrenildi.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 09:28
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    Konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı

    Tekirdağ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi.

    KIYI EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

    Liberya bayraklı gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edildi.

    DEMİRLETİLECEK

    Geminin Ahırkapı'ya demirletileceği öğrenildi.

    Konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı #1

    Konteyner gemisi Kadıköy açıklarında arızalandı #2

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