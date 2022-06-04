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    Konya merkezli 'miras' operasyonu: 17 tutuklama

    38 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç grubuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Miras' adlı operasyonda adliyeye sevk edilen 34 kişiden 17’si tutuklandı.
    • 04.06.2022 - 08:39
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    Konya merkezli 'miras' operasyonu: 17 tutuklama

    31 Mayıs tarihinde Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı 'Miras' adı verilen operasyon düzenledi.

    Yapılan çalışmalarda 29 bin 11 adet sikke, 2 bin 219 adet obje, 30 adet dedektör, 178 bin Türk Lirası, 3 adet tabanca, 8 adet tüfek, 233 adet fişek ele geçirildi.

    120 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre; operasyon çerçevesinde hakkında yakalama kararı olan 143 şüpheliden 120'si yakalanarak gözaltına alındı.

    Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 120 şüpheliden 34’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    17'si tutuklandı

    Şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 2 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

    Konya merkezli miras operasyonu: 17 tutuklama #1


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