Konya'da 13 yıl sonra gelen cinayet: Kardeşini felç bırakan adamı vurdu Konya'da oto tamircisi Mehmet Yıldız (29), husumetlisi Ramazan Demir (25) tarafından iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin sebebinin 13 yıl önce yaşanan bıçaklı kavgada Yıldız'ın, Demir'in kardeşini felç bırakması olduğu öğrenildi.

DHA

Konya'da dün saat 18.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde, Meydani Ahmet Bey Sokak’ta Ramazan Demir, Mehmet Yıldız'ı iş yerinden çıkmasını bekledi.

Demir, Mehmet Yıldız'ın iş yerinden çıktığı esnada önce karnına tabancayla ateş etti.

Demir, yere yığılan Yıldız'ın yanına gelerek göğsüne 5 el daha ateş ederek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

5 el ateş etti: Vurulan şahıs kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldız'a çevredeki esnaf kalp masajı yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle Yıldız, ambulansa alındı.

Bu esnada baba Bircan Yıldız gözyaşları içerisinde "Yaşıyor değil mi doktor?" diye sordu.

Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Ramazan Demir'i yakalayarak gözaltına aldı.

Kardeşinin felç kalmasına neden olduğu için vurduğu ortaya çıktı

Ramazan Demir'in kardeşi 2010 yılında kavga ederken, ayırmaya çalışan Mehmet Yıldız tarafından arbede sırasında bıçaklandı. Yıldız, Demir'in kardeşinin felç kalmasına neden oldu.

Mehmet Yıldız bu sebeple cezaevine girdi.

İki ailenin ise bu olay nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi. Mehmet Yıldız'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Çandır Mezarlığı’na defnedildi.

Ramazan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)