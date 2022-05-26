- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, durumu ağır olanı hastaneye bıraktı
Konya'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, durumu ağır olanı hastaneye bıraktı
- 26.05.2022 - 12:13
- Güncelleme : 26.05.2022 - 12:43
Konya'nın Kulu ilçesindeki iki kardeş, buluştukları arkadaşları tarafından bıçaklandı.
Ramazan Karataş (32) ve ağabeyi Enver Karataş ile buluşan arkadaşları Sadullah Karasu (25) arasında tartışma çıktı.
Birini göğsünden birini sırtından bıçakladı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadullah Karasu, yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı göğsünden, ağabeyi Enver Karataş'ı da sırtından bıçakladı.
Ağır yaraladığı kişiyi acile bırakıp kaçtı
Saldırgan, durumu ağır olan Ramazan Karataş'ı, 3 tekerlekli motosikletiyle Kulu Devlet Hastanesi'nin acil servisine bırakıp kaçtı.
32 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Enver Karataş ise ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Ramazan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırgan gözaltında
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sadullah Karasu, yakalanıp gözaltına alındı. Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Ramazan Karataş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.