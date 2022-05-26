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    Konya'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, durumu ağır olanı hastaneye bıraktı

    Kulu ilçesinde 2 kardeş, buluştukları arkadaşları tarafından bıçaklandı. Şahıs, ağır yaralanan kişiyi motosikletle acile bırakıp kaçtı.
    • 26.05.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 12:43
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    Konya'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, durumu ağır olanı hastaneye bıraktı

    Konya'nın Kulu ilçesindeki iki kardeş, buluştukları arkadaşları tarafından bıçaklandı.

    Ramazan Karataş (32) ve ağabeyi Enver Karataş ile buluşan arkadaşları Sadullah Karasu (25) arasında tartışma çıktı.

    Birini göğsünden birini sırtından bıçakladı

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadullah Karasu, yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı göğsünden, ağabeyi Enver Karataş'ı da sırtından bıçakladı.

    Konya da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, durumu ağır olanı hastaneye bıraktı #1

    Ağır yaraladığı kişiyi acile bırakıp kaçtı

    Saldırgan, durumu ağır olan Ramazan Karataş'ı, 3 tekerlekli motosikletiyle Kulu Devlet Hastanesi'nin acil servisine bırakıp kaçtı.

    32 yaşındaki adam hayatını kaybetti

    Enver Karataş ise ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Ramazan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Konya da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, durumu ağır olanı hastaneye bıraktı #2

    Saldırgan gözaltında

    Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sadullah Karasu, yakalanıp gözaltına alındı. Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Ramazan Karataş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Konya da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, durumu ağır olanı hastaneye bıraktı #3

    Konya da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, durumu ağır olanı hastaneye bıraktı #4

    Konya da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, durumu ağır olanı hastaneye bıraktı #5


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