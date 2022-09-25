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    Konya'da 33 uyuşturucu taciri tutuklandı

    Emniyet ekiplerinin uyuşturucu operasyonu hız kesmeden devam ederken farklı adreslere yapılan operasyonlarda 33 kişi tutuklanırken çok sayıda madde ele geçirildi.
    • 25.09.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 16:01
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    Konya'da 33 uyuşturucu taciri tutuklandı

    Konya'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.  Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri piyasa uyuşturucu madde sokacağı tespit edilen birçok adrese "Kökünü Kurutacağız" operasyonu düzenlendi.

    Arama yapılan adreslerde farklı çeşitlerde uyuşturucu tespit edildi. Ayrıca, bir evin çatısında saksı içerisinde yetiştirilen Hint keneviri ve eldiven içine gizlenmiş vaziyette zulalanmış eroin maddesi de polisin dikkati sayesinde ele geçirildi.

    Farklı çeşitlerde madde bulundu

    555 gram esrar, 2 bin 700 gram eroin, 2 bin 900 gram metamfetamin maddesi, 995 adet sentetik ecza ve 100 adet uyuşturucu hap, 70 adet Hint keneviri, 6 adet zehir ticaretinde kullanılan hassas terazi, 6 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait yüzlerce fişek ile zehir ticaretinden 18 bin lira para ele geçirildi.

    Konya da 33 uyuşturucu taciri tutuklandı #1

    Baskınlarda 33 kişi tutuklandı

    Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA'nın haberine göre, öte yandan, operasyonlar dahilinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olan 2 şahsın da yakalanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

    Konya da 33 uyuşturucu taciri tutuklandı #2


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