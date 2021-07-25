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- Konya'da ağaç budarken boğazını kesti
Konya'da ağaç budarken boğazını kesti
Evinin bahçesindeki kuru ağacı testere taktığı taşlama makinesiyle budamak isteyen şahıs, makinenin elinden kayması sonucu boğazını keserek ağır yaralandı.
- İHA
- 25.07.2021 - 14:20
- Güncelleme : 25.07.2021 - 14:44
Konya’nın Meram ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Abdullah P., evinin bahçesinde bulunan kuru ağacı testere taktığı taşlama makinesiyle kesmek istedi.
ELİNDEN KAYIP BOĞAZINA GELDİ
Bu sırada Abdullah P., elindeki makinenin elinden kayması üzerine üzerine boğazını kesti.
AĞIR YARALANDI
Çevredeki komşu ve yakınlarına ‘boğazım kesildi’ diyerek yardım isteyen Abdullah P., çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan Abdullah P.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından bahçeye gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.