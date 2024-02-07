Konya’nın Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde asker eğlencesi düzenlendi.
Eğlenceyi düzenleyen grup, önce tüfek ve tabancalarla kalabalığın arasında havaya rastgele ateş açtı ardından havai fişeklerin ateşlenmesi sonrası ortalık savaş alanına döndü.
Silah ve havai fişek sesini duyan bazı vatandaşlar eğlence alanından kaçmaya çalıştı.
O anlar kamerada
Bu anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, asker eğlencesine katılan vatandaşların yöresel oyunlarını oynadıkları sırada tabancalarla ateş ettikleri, ardından havanın kararmasıyla birlikte havai fişeklerin ateşlenmesi sonrası alanın savaş alanına döndüğü, bu sırada tüfeklerle bir grubun havaya ateş açtığı görülüyor.
Adli işlem başlatıldı
Yaşananların ardından jandarma ekipleri, eğlenceye katılan 26 kişiye, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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