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Konya'da asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü... Silahlar ateşlendi!

Konya'da asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü... Silahlar ateşlendi! Beyşehir'de bir asker eğlencesinde tüfek ve tabanca ve havai fişeklerin kullanıldığı sokak savaş alanına dönerken o anlar kameralara yansıdı. Harekete geçen jandarma adli işlem başlattı.