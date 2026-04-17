Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından oluşan gemi trafiği görüntülendi

Dünyanın beklediği karar geldi.

İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası önemli bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını ve ateşkes süresi boyunca ticari gemilerin geçişine izin verileceğini duyurdu.

GÜZERGAHI İRAN BELİRLEYECEK

Arakçi, paylaşımında, "Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Kararın ardından piyasalarda ciddi bir hareketlilik yaşandı.

Savaşın başlamasından beri birçok kez 100 doların üstüne çıkan Brent petrol, 90 doların altını görürken altın ve gümüş fiyatları ise yükseldi.

GEMİ TRAFİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede yaklaşık 1,5 aydır süregelen durgunluğun ardından su yolunda olağanüstü bir gemi hareketliliği gözlendi.

MarineTraffic verilerine yansıyan görüntülerde, enerji sevkiyatı yapan tankerler ile ticari kargo gemilerinin boğaz girişinde uzun kuyruklar oluşturduğu ve birikmiş yükün tahliyesi nedeniyle koridorun tam kapasiteyle çalıştığı görüldü.

DÜNYA PETROL SEVKİYATININ BEŞTE BİRİ BURADAN GERÇEKLEŞİYOR

Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı, bölgedeki jeopolitik gerilimler nedeniyle bir süredir fiilen kapalı ya da kısıtlı bir işleyişe sahipti.

Uzmanlar, boğazın işlerlik kazanmasının sadece petrol fiyatlarını değil, aynı zamanda küresel enflasyon beklentilerini de doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

GEMİLER HIZLICA YOLA KOYULDU

Ateşkesin ilanıyla birlikte bölgedeki ticari gemi trafiği hızla normale dönerken, denizcilik otoriteleri biriken yükün tahliyesi için çalışmaların yoğunlaştığını bildirdi.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün yanı sıra, boğazdaki trafiğin akışkanlığıyla birlikte navlun fiyatlarında da dengelenme bekleniyor.