Konya'nın Karapınar ilçesi Okullar Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir iş hanının üzerindeki yerinden kopan yaklaşık 7 metrelik baz istasyonu direği rüzgarın şiddetini artırdığı sırada kabloları kopartarak büyük bir gürültü ile park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Otomobilin çevresinde bulunanlar kaçarken otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmaması olayın boyutlarının büyümesini önledi.
Yaşananlar kamerada
Direğin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde iş yerinin önünde bulunanların kaçması direğin düşmesi yer alıyor.
Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.
Direğin düştüğünü gören Salih Karagöz, "Şiddetli rüzgar vardı. Arkadaşlarla duruyorduk. Birden ses oldu, yukarıdan gürültü ile verici düştü. Kabloları kopardı. Aracın yakınında da 5 kişi vardı. İyi ki adamlara isabet etmedi. Hayatımda böyle bir gürültü duymadım. Rüzgar çok kuvvetliydi" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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