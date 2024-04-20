Konya'da baz istasyonu direği otomobilin üzerine düştü Konya'da saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgar sebebi ile 5 katlı bir iş hanının üzerindeki baz istasyonu direği yerinden koparak aşağıdaki otomobilin üzerine düştü. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Konya'nın Karapınar ilçesi Okullar Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir iş hanının üzerindeki yerinden kopan yaklaşık 7 metrelik baz istasyonu direği rüzgarın şiddetini artırdığı sırada kabloları kopartarak büyük bir gürültü ile park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Otomobilin çevresinde bulunanlar kaçarken otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmaması olayın boyutlarının büyümesini önledi.

Yaşananlar kamerada

Direğin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iş yerinin önünde bulunanların kaçması direğin düşmesi yer alıyor.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

Direğin düştüğünü gören Salih Karagöz, "Şiddetli rüzgar vardı. Arkadaşlarla duruyorduk. Birden ses oldu, yukarıdan gürültü ile verici düştü. Kabloları kopardı. Aracın yakınında da 5 kişi vardı. İyi ki adamlara isabet etmedi. Hayatımda böyle bir gürültü duymadım. Rüzgar çok kuvvetliydi" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)