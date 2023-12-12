Konya'da cezaevi firarisinin evin tuvalet havalandırmasında sıkıştığı anlar Polis ekipleri, çeşitli suçlardan cezaevi hükümlüsü olan şahsın firar etmesiyle harekete geçti. Saklandığı evde ekiplere yakalanan sanık, kaçmak isterken havalandırma boşluğunda sıkıştı.

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DHA

Konya'da hareketlilik yaşandı.

Karatay ilçesinde bulunan 4 katlı binaya polis baskını düzenlendi.

Yağma ve hırsızlık suçlarından cezaevinden bulunan Hasan Uzundere, firar ederek evde saklandı.

Havalandırma boşluğunda sıkıştı

Hakkında benzer suçlardan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uzundere'nin adresi tespit edilince Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

4'üncü katta oturan Uzundere de evine gelen polisleri görünce kaçmak için tuvaletin penceresinden havalandırma boşluğuna atladı ve burada sıkıştı.

Duvarı balyozla deldiler

Bunun üzerine Uzundere'nin kurtarılması için itfaiye ekibi çağrıldı.

İtfaiye ekiplerinin evin tuvaletinin duvarını balyozla delmesiyle kurtarılan Uzundere gözaltına alındı.

"Baba olmak istemiyorum"

Gözaltına alınan Hasan Uzundere evden çıkarılırken, ''Ben baba olmak istemiyorum.'' diye bağırdı.

Evin önünde toplanan yakınları ise ekip aracına alınan Uzundere'nin, kendilerine gösterilmemesi üzerine polise zorluk çıkardı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)