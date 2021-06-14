Konya'da define ararken göçük altında kaldı

2 katlı evinin bodrumunda kaçak kazı yaparak define arayan Yılmaz Teke, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Yımaz Teke, 2 katlı müstakil evinde define aramak için çukur kazmaya başladı.

Evinin bodrum katında kaçak kazı yaparak define arayan Teke, 25 metre derinlikteki çukurda toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

3 SAAT SONRA KURTARILDI

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Evin kiler bölümünden geçilerek girilen kazı alanına gelen ekipler, yaklaşık 25 metre derinlikteki çukurda mahsur kalan Yılmaz Teke'yi, 3 saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtardı.

SU KUYUSU İÇİN KAZMIŞ

Yılmaz Teke ve yakınlarının polise verdikleri ilk ifadesinde, evlerinin altını su kuyusu için kazdıklarını söylediği öğrenildi.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Teke'nin bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE 2 KATLI EV BOŞALTILDI

Bu arada belediye ekiplerince yapılan inceleme sonucunda kazı nedeniyle 2 katlı evde çökme riski bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler tarafından evde oturanlar tahliye edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



