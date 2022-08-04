Konya’da eşini öldürüp evinin bodruma sakladı

Tartıştığı eşini öldürüp evinin bodrumuna saklayan, cansız bedenine bile şiddet uygulayan cani koca, yakalandı.

Konya’nın Çumra ilçesinde yaşayan Bayram Süner ve 3 çocuk annesi eşi Fadim Süner arasında, dün saat 16.00 sıralarında İçeriçumra Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Süner, evdeki tabancasını alıp eşi Fadim'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü.

Süner, daha sonra eşinin cesedini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi.

'Eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim?'

Bayram Süner, evden ayrıldıktan sonra traktörüne binerek tarlasına gidip bir süre çalıştı.

Süren, ardından evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek 'Eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim?' diye sordu.

Kadının cesedi bulundu

İş yeri müdürü ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdi.

Süner'in durumundan şüphelenen iş yeri müdürü, jandarmayı arayıp durumu bildirdi.

Süner'in evine gelen jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Öfkesini alamadı, cansız bedenine bile şiddet uyguladı

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bayram Süner gözaltına alındı.

Bayram Süner, jandarma karakolundaki ifadesinde çıkan tartışmada eşini öldürdüğünü, cesedini sürükleyip aşağıya indirdiğini, burada da öfkesini alamayarak başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi.

DHA’nın haberine göre Süner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.