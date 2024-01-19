Konya'da genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı Konya'da iki genç kız arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesi İçerişehir Mahallesi göl sahili yakınlarında bıçaklı kavga olduğu ihbarı yapılması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese giden ekipler bıçakla yaralanan bir genç kızla karşılaştı.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Çağla S. (22) acil serviste yapılan ilk müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırganın da genç kız olduğu belirlendi

Polis ekipleri, Çağla S.'yi bıçakladıktan sonra bir otomobille kaçtığı belirtilen kişinin de bir genç kız olduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)